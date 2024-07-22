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Сотни тысяч билетов остаются в продаже за четыре дня до открытия Олимпиады в Париже

Сотни тысяч билетов остаются в продаже за четыре дня до открытия Олимпиады в Париже
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Более 600 тысяч билетов на олимпийские соревнования остаются в продаже за четыре дня до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция). Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на организаторов соревнований.

В свободной продаже всё ещё можно найти билеты на церемонию открытия, которая состоится 26 июля на реке Сена. Цены стартуют от € 900. Билеты до сих пор можно приобрести на соревнования в более чем 20 видах спорта, включая футбол, велоспорт, плавание и лёгкую атлетику.

Глава Оргкомитета «Парижа-2024» Тони Эстанге опроверг информацию, что количество непроданных билетов свидетельствует об отсутствии интереса. Он пояснил, что за последние шесть месяцев появились «новые возможности по продаже билетов» и что они уже достигли своей цели по доходам.

Стоит отметить, что на данный момент продано 8,8 миллиона билетов – это рекорд среди всех Олимпийских игр.

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