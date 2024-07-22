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Президент МОК сфотографировался с российским пловцом Сомовым перед стартом Олимпиады

Президент МОК сфотографировался с российским пловцом Сомовым перед стартом Олимпиады
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В понедельник, 22 июля, сотни олимпийских спортсменов, представляющие территории всех 206 национальных олимпийских комитетов (НОК), обратились с призывом к миру перед стартом Олимпийских игр в Париже (Франция). Мероприятие прошло с участием президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Олимпийской деревне.

Участники надели шарфы с надписью «Дайте миру шанс» и держали в руках флаги с такими же словами. В мероприятии приняли участие спортсмены, страны которых на данный момент находятся в состоянии конфликта – присутствовали украинские, израильские и палестинские атлеты.

На мероприятие также был приглашён российский спортсмен Евгений Сомов, который станет единственным представителем России в водных видах спорта. Он сделал совместное фото с президентом МОК.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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