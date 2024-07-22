«Дайте миру шанс!» Бах обратился к спортсменам перед стартом Олимпиады в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к спортсменам перед началом Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Когда наш основатель Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры 130 лет назад – прямо здесь, в Париже – он видел в этом способ укрепления мира между всеми нациями и народами мира. Он был настоящим послом мира. Сегодня вы – олимпийские спортсмены – вы послы мира нашего времени.

Вы покажете нам, каким был бы наш мир, если бы мы все жили в одном олимпийском духе мирного сосуществования. Вы будете яростно соревноваться друг с другом. В то же время вы мирно живёте вместе под одной крышей, здесь, в Олимпийской деревне. Вы соблюдаете одни и те же правила и, самое главное, уважаете друг друга. Таким образом, вы посылаете громкое послание мира из Парижа всему миру.

Пожалуйста, поделитесь этим призывом к миру со всеми своими болельщиками, семьёй и друзьями дома. Таким образом, наши многочисленные голоса станут одним. Этот единый голос прозвучит по всему миру. Пусть этот призыв вдохновит всех политических лидеров мира принять меры во имя мира».

Вместе мы говорим: дайте миру шанс!» – приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.