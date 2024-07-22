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C сайта МОК пропала информация о трансляции Олимпиады в Париже для российских зрителей

C сайта МОК пропала информация о трансляции Олимпиады в Париже для российских зрителей
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С сайта Международного олимпийского комитета (МОК) пропала информация, что трансляции соревнований Олимпийских игр в Париже (Франция) будут доступны российским зрителем.

19 июля появилась информация, что МОК покажет Олимпиаду для россиян на своём сайте. Об этом стало известно из открытых данных по вещателям летних Игр.

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Ранее появилась информация об отказе от трансляции Олимпийских игр — 2024 в федеральном российском эфире. Такое может случиться впервые за 40 лет. РБК со ссылкой на источники сообщает, что «Матч ТВ» пока не определился по поводу трансляции Олимпиады. Руководство холдинга ждёт директивы от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) с позицией по участию спортсменов из России, после чего примет решение по показу соревнований в Париже. В пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko сообщили, что не планируют приобретать права на трансляцию Олимпийских игр.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе.

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