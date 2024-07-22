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Появились фото олимпийских теннисных мячей

Появились фото олимпийских теннисных мячей
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На сайте оргкомитета Олимпийских игр «Париж-2024» появились официальные фотографии мячей, которыми теннисисты будут играть на Олимпиаде.

Фото: paris2024.org

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Семь российских игроков примут участие на Олимпийских играх в Париже.

У мужчин сыграют Даниил Медведев (пятая ракетка мира), Павел Котов (62), Роман Сафиуллин (67). Медведев и Сафиуллин также примут участие в парном турнире.

Три российских теннисистки заявлены в одиночном разряде – Диана Шнайдер (23), Екатерина Александрова (28) и Мирра Андреева (32). Кроме того, Шнайдер и Андреева сыграют вместе в паре, а Александрова заявлена в парный турнир с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной.

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