Лучший велогонщик мира Тадей Погачар не выступит на Олимпиаде в Париже

Победитель престижной многодневки «Тур де Франс» – 2024 словенский велогонщик Тадей Погачар не выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Словении в социальных сетях.

Погачар выступал на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Там он завоевал бронзовую медаль в групповой гонке.

«Мужская сборная по велоспорту объявила состав на Олимпийские игры в Париже. К сожалению, Тадея Погачара среди них не будет. Его заменит коллега по сборной Домен Новак. Ещё раз поздравляем Тадея с победой на «Тур де Франс»!» – говорится в сообщении словенского НОК.

Тадей Погачар является одним из лучших велогонщиков в мире. Словенец трижды побеждал в генеральной классификации «Тур де Франс» (2020, 2021 и 2024).