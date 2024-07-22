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Лучший велогонщик мира Тадей Погачар не выступит на Олимпиаде в Париже

Лучший велогонщик мира Тадей Погачар не выступит на Олимпиаде в Париже
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Победитель престижной многодневки «Тур де Франс» – 2024 словенский велогонщик Тадей Погачар не выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Словении в социальных сетях.

Погачар выступал на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Там он завоевал бронзовую медаль в групповой гонке.

«Мужская сборная по велоспорту объявила состав на Олимпийские игры в Париже. К сожалению, Тадея Погачара среди них не будет. Его заменит коллега по сборной Домен Новак. Ещё раз поздравляем Тадея с победой на «Тур де Франс»!» – говорится в сообщении словенского НОК.

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Тадей Погачар является одним из лучших велогонщиков в мире. Словенец трижды побеждал в генеральной классификации «Тур де Франс» (2020, 2021 и 2024).

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