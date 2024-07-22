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Танцоры церемонии открытия Олимпиады отказались от репетиции в знак протеста

Танцоры церемонии открытия Олимпиады отказались от репетиции в знак протеста
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Танцоры церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) продолжают демонстрировать своё недовольство неравному распределению оплаты труда. В понедельник, 22 июля, во время репетиции артисты отказались выполнять номер.

Когда заиграла музыка, они подняли вверх кулаки в знак протеста. Как сообщает France Info, акция протеста продлилась около десяти минут.

Ранее стало известно, что французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозил устроить забастовку в день церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже 26 июля. Их не устраивает разница в оплате смежных авторских прав на трансляцию выступлений танцоров, которая колеблется от € 60 до € 1610.

По информации источника, в понедельник утром CGT провела встречу с исполнительным продюсером церемоний Paname24, однако изменений не произошло.

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