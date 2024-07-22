Фото: призёры Олимпиады в Париже получат мягкую игрушку талисмана Фриги

Спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Париже (Франция), получат мягкую игрушку олимпийского талисмана Фриги. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

На шапке игрушки также появятся золотая, серебряная или бронзовая медали, а на оборотной стороне – слово «браво». Чемпионы также получат официальный плакат Олимпийских игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов примут участие на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже.