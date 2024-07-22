Американский Sports Illustrated предсказал 0 медалей российским спортсменам на Олимпиаде

Американский спортивный журнал Sports Illustrated предсказал победителей и призёров во всех соревнованиях на Олимпийских играх в Париже (Франция). На Олимпиаде 2024 года будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

15 российских спортсменов выступят в качестве нейтральных атлетов в пяти видах спорта – в теннисе, батуте, велоспорте, плавании и гребле на байдарках и каноэ. Американское издание не включило ни одного российского спортсмена на предполагаемый олимпийский подиум.

Отметим, что Sport Illustrated предсказал две медали белорусским спортсменам, которые тоже выступят в нейтральном статусе. По их мнению, прыгун на батуте Иван Литвинович завоюет серебряную медаль, а тхэквондист Георгий Гурциев станет олимпийским чемпионом.