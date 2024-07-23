Волейбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский волейбольный турнир. 12 сборных будут разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.
В группе A сыграют сборные Франции, США, Китая и Сербии, Дании. Группу В составили команды Бразилии, Польши, Кении и Японии. Волейболистки из Доминиканской республики, Италии, Нидерландов и Турции вошли в квартет С.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей женского волейбольного турнира на Играх-2024.
28 июля (время начала матчей — московское):
- 10:00. Италия — Доминиканская Республика.
- 14:00. Польша — Япония.
29 июля:
- 10:00. Турция — Нидерланды.
- 14:00. Бразилия — Кения.
- 18:00. США — Китай.
- 22:00. Франция — Сербия.
31 июля:
- 18:00. США — Сербия.
- 22:00. Польша — Кения.
1 августа:
- 10:00. Турция — Доминиканская Республика.
- 14:00. Бразилия — Япония.
- 18:00. Италия — Нидерланды.
- 22:00. Франция - Китай.
3 августа:
- 10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика.
- 14:00. Япония — Кения.
4 августа:
- 10:00. Италия - Турция.
- 14:00. Франция — США.
- 18:00. Китай — Сербия.
- 22:00. Бразилия — Польша.
6 августа:
- 10:00. 1/4 финала.
- 14:00. 1/4 финала.
- 18:00. 1/4 финала.
- 22:00. 1/4 финала.
8 августа:
- 17:00. Полуфинал.
- 21:00. Полуфинал.
10 августа:
- 18:15. Матч за третье место.
11 августа:
- 14:00. Финал.
Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.