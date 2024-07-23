Волейбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский волейбольный турнир. 12 сборных будут разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.

В группе A сыграют сборные Франции, США, Китая и Сербии, Дании. Группу В составили команды Бразилии, Польши, Кении и Японии. Волейболистки из Доминиканской республики, Италии, Нидерландов и Турции вошли в квартет С.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей женского волейбольного турнира на Играх-2024.

28 июля (время начала матчей — московское):

10:00. Италия — Доминиканская Республика.

14:00. Польша — Япония.

29 июля:

10:00. Турция — Нидерланды.

14:00. Бразилия — Кения.

18:00. США — Китай.

22:00. Франция — Сербия.

31 июля:

18:00. США — Сербия.

22:00. Польша — Кения.

1 августа:

10:00. Турция — Доминиканская Республика.

14:00. Бразилия — Япония.

18:00. Италия — Нидерланды.

22:00. Франция - Китай.

3 августа:

10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика.

14:00. Япония — Кения.

4 августа:

10:00. Италия - Турция.

14:00. Франция — США.

18:00. Китай — Сербия.

22:00. Бразилия — Польша.

6 августа:

10:00. 1/4 финала.

14:00. 1/4 финала.

18:00. 1/4 финала.

22:00. 1/4 финала.

8 августа:

17:00. Полуфинал.

21:00. Полуфинал.

10 августа:

18:15. Матч за третье место.

11 августа:

14:00. Финал.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.