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Волейбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Волейбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский волейбольный турнир. 12 сборных будут разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.

В группе A сыграют сборные Франции, США, Китая и Сербии, Дании. Группу В составили команды Бразилии, Польши, Кении и Японии. Волейболистки из Доминиканской республики, Италии, Нидерландов и Турции вошли в квартет С.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей женского волейбольного турнира на Играх-2024.

28 июля (время начала матчей — московское):

  • 10:00. Италия — Доминиканская Республика.
  • 14:00. Польша — Япония.

29 июля:

  • 10:00. Турция — Нидерланды.
  • 14:00. Бразилия — Кения.
  • 18:00. США — Китай.
  • 22:00. Франция — Сербия.

31 июля:

  • 18:00. США — Сербия.
  • 22:00. Польша — Кения.

1 августа:

  • 10:00. Турция — Доминиканская Республика.
  • 14:00. Бразилия — Япония.
  • 18:00. Италия — Нидерланды.
  • 22:00. Франция - Китай.

3 августа:

  • 10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика.
  • 14:00. Япония — Кения.

4 августа:

  • 10:00. Италия - Турция.
  • 14:00. Франция — США.
  • 18:00. Китай — Сербия.
  • 22:00. Бразилия — Польша.

6 августа:

  • 10:00. 1/4 финала.
  • 14:00. 1/4 финала.
  • 18:00. 1/4 финала.
  • 22:00. 1/4 финала.

8 августа:

  • 17:00. Полуфинал.
  • 21:00. Полуфинал.

10 августа:

  • 18:15. Матч за третье место.

11 августа:

  • 14:00. Финал.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.

Календарь женского волейбольного турнира
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Новости. Олимпиада 2024
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