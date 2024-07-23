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Бывшая российская теннисистка пожаловалась на условия проживания в деревне Олимпиады-2024

Бывшая российская теннисистка пожаловалась на условия проживания в деревне Олимпиады-2024
Дарья Савилл
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Экс-россиянка, а ныне австралийская теннисистка 77-й номер мирового рейтинга Дарья Савилл (Гаврилова) пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне Парижа. Спортсменка отметила, что приобрела за свой счёт туалетную бумагу.

«Здесь, в Олимпийской деревне, нет того сервиса, какой бывает в отеле. Поэтому приходится брать свою туалетную бумагу. Хе-хе», — написала Савилл в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дарьи Савилл

Савилл сменила спортивное гражданство в 2015 году после переезда и заключения брака с австралийцем Люком Савиллом. Лучшим достижением спортсменки на турнирах серии «Большого шлема» стал дважды выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии в 2016 и 2017 годах.

Напомним, теннисный турнир на Олимпийских играх в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа.

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