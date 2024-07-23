Снуп Догг в Париже пронесёт огонь Олимпиады-2024

Американский рэпер и актёр Снуп Догг станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже. Он пронесёт один из символов летних Игр в пятницу, 26 июля. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что свою миссию Догг выполнит в столице Франции. А уже затем будет работать на Олимпиаде для американского телеканала NBC.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже (Франция). В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Среди них теннисисты, велогонщики, гребцы, по одному спортсмену в плавании и прыжках на батуте. Россияне примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.