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Спортивная гимнастика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в спортивной гимнастике.

27 июля

12:00 — Мужчины. Квалификация

28 июля

10:30 — Женщины. Квалификация

29 июля

18:30 — Командное многоборье. Мужчины. Финал

30 июля

19:15 — Командное многоборье. Женщины. Финал

31 июля

18:30 — Индивидуальное многоборье. Мужчины. Финал

1 августа

19:15 — Индивидуальное многоборье. Женщины. Финал

3 августа

16:30 — Вольные упражнения. Мужчины. Финал

17:20 — Опорный прыжок. Женщины. Финал

18:16 — Конь. Мужчины. Финал

4 августа

16:00 — Кольца. Мужчины. Финал

16:40 — Разновысокие брусья. Женщины. Финал

17:24 — Опорный прыжок. Мужчины. Финал

5 августа

12:45 — Параллельные брусья. Мужчины. Финал

13:38 — Бревно. Женщины. Финал

14:33 — Перекладина. Мужчины. Финал

15:23 — Вольные упражнения. Женщины. Финал

Гимнасты будут соревноваться на «Арене Париж — Берси». Они разыграют 14 комплектов наград.