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Спортивная гимнастика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Спортивная гимнастика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в спортивной гимнастике.

  • 27 июля
    12:00 — Мужчины. Квалификация
  • 28 июля 
    10:30 — Женщины. Квалификация
  • 29 июля 
    18:30 — Командное многоборье. Мужчины. Финал
  • 30 июля
    19:15 — Командное многоборье. Женщины. Финал
  • 31 июля 
    18:30 — Индивидуальное многоборье. Мужчины. Финал
  • 1 августа
    19:15 — Индивидуальное многоборье. Женщины. Финал
  • 3 августа
    16:30 — Вольные упражнения. Мужчины. Финал
    17:20 — Опорный прыжок. Женщины. Финал
    18:16 — Конь. Мужчины. Финал
  • 4 августа
    16:00 — Кольца. Мужчины. Финал
    16:40 — Разновысокие брусья. Женщины. Финал
    17:24 — Опорный прыжок. Мужчины. Финал
  • 5 августа
    12:45 — Параллельные брусья. Мужчины. Финал
    13:38 — Бревно. Женщины. Финал
    14:33 — Перекладина. Мужчины. Финал
    15:23 — Вольные упражнения. Женщины. Финал

Гимнасты будут соревноваться на «Арене Париж — Берси». Они разыграют 14 комплектов наград.

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