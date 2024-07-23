Спортивная гимнастика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в спортивной гимнастике.
- 27 июля
12:00 — Мужчины. Квалификация
- 28 июля
10:30 — Женщины. Квалификация
- 29 июля
18:30 — Командное многоборье. Мужчины. Финал
- 30 июля
19:15 — Командное многоборье. Женщины. Финал
- 31 июля
18:30 — Индивидуальное многоборье. Мужчины. Финал
- 1 августа
19:15 — Индивидуальное многоборье. Женщины. Финал
- 3 августа
16:30 — Вольные упражнения. Мужчины. Финал
17:20 — Опорный прыжок. Женщины. Финал
18:16 — Конь. Мужчины. Финал
- 4 августа
16:00 — Кольца. Мужчины. Финал
16:40 — Разновысокие брусья. Женщины. Финал
17:24 — Опорный прыжок. Мужчины. Финал
- 5 августа
12:45 — Параллельные брусья. Мужчины. Финал
13:38 — Бревно. Женщины. Финал
14:33 — Перекладина. Мужчины. Финал
15:23 — Вольные упражнения. Женщины. Финал
Гимнасты будут соревноваться на «Арене Париж — Берси». Они разыграют 14 комплектов наград.
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