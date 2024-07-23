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Вольная борьба, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по вольной борьбе.

8 августа

12:30 – в/к до 57 и 86 кг. 1/8 финала

13:50 – в/к до 57 и 86 кг. 1/4 финала

19:15 – в/к до 57 кг. Полуфинал

19:35 – в/к до 86 кг. Полуфинал

9 августа

12:00 – в/к до 57 и 86 кг. Утешительный турнир

12:30 – в/к до 74 и 125 кг. 1/8 финала

13:50 – в/к до 74 и 125 кг. 1/4 финала

19:15 – в/к до 74 и 125 кг. Полуфинал

20:30 – в/к до 57 кг. Схватка за третье место

20:55 – в/к до 57 кг. Финал

21:05 – в/к до 86 кг. Схватка за третье место

21:30 – в/к до 86 кг. Финал

10 августа

12:00 – в/к до 74 и 125 кг. Утешительный турнир

12:30 – в/к до 65 и 97 кг. 1/8 финала

13:50 – в/к до 65 и 97 кг. 1/4 финала

19:15 – в/к до 65 кг. Полуфинал

19:35 – в/к до 97 кг. Полуфинал

20:30 – в/к до 74 кг. Схватка за третье место

20:55 – в/к до 74 кг. Финал

21:05 — в/к до 125 кг. Схватка за третье место

21:30 — в/к до 125 кг. Финал

11 августа

12:00 – в/к до 65 и 97 кг. Утешительный турнир

13:00 – в/к до 65 кг. Финал

13:35 – в/к до 97 кг. Схватка за третье место

14:00 – в/к до 97 кг. Финал

Соревнования пройдут на «Гран-Пале-Эфемер». Российские спортсмены отказались от участия в борцовском турнире.