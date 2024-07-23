Вольная борьба, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по вольной борьбе.
- 8 августа
12:30 – в/к до 57 и 86 кг. 1/8 финала
13:50 – в/к до 57 и 86 кг. 1/4 финала
19:15 – в/к до 57 кг. Полуфинал
19:35 – в/к до 86 кг. Полуфинал
- 9 августа
12:00 – в/к до 57 и 86 кг. Утешительный турнир
12:30 – в/к до 74 и 125 кг. 1/8 финала
13:50 – в/к до 74 и 125 кг. 1/4 финала
19:15 – в/к до 74 и 125 кг. Полуфинал
20:30 – в/к до 57 кг. Схватка за третье место
20:55 – в/к до 57 кг. Финал
21:05 – в/к до 86 кг. Схватка за третье место
21:30 – в/к до 86 кг. Финал
- 10 августа
12:00 – в/к до 74 и 125 кг. Утешительный турнир
12:30 – в/к до 65 и 97 кг. 1/8 финала
13:50 – в/к до 65 и 97 кг. 1/4 финала
19:15 – в/к до 65 кг. Полуфинал
19:35 – в/к до 97 кг. Полуфинал
20:30 – в/к до 74 кг. Схватка за третье место
20:55 – в/к до 74 кг. Финал
21:05 — в/к до 125 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 125 кг. Финал
- 11 августа
12:00 – в/к до 65 и 97 кг. Утешительный турнир
13:00 – в/к до 65 кг. Финал
13:35 – в/к до 97 кг. Схватка за третье место
14:00 – в/к до 97 кг. Финал
Соревнования пройдут на «Гран-Пале-Эфемер». Российские спортсмены отказались от участия в борцовском турнире.
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