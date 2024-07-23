БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Вольная борьба, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Вольная борьба, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
«Гран-Пале-Эфемер»
Аудио-версия:
Комментарии

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по вольной борьбе.

  • 8 августа
    12:30 – в/к до 57 и 86 кг. 1/8 финала
    13:50 – в/к до 57 и 86 кг. 1/4 финала
    19:15 – в/к до 57 кг. Полуфинал
    19:35 – в/к до 86 кг. Полуфинал
  • 9 августа
    12:00 – в/к до 57 и 86 кг. Утешительный турнир
    12:30 – в/к до 74 и 125 кг. 1/8 финала
    13:50 – в/к до 74 и 125 кг. 1/4 финала
    19:15 – в/к до 74 и 125 кг. Полуфинал
    20:30 – в/к до 57 кг. Схватка за третье место
    20:55 – в/к до 57 кг. Финал
    21:05 – в/к до 86 кг. Схватка за третье место
    21:30 – в/к до 86 кг. Финал
  • 10 августа
    12:00 – в/к до 74 и 125 кг. Утешительный турнир
    12:30 – в/к до 65 и 97 кг. 1/8 финала
    13:50 – в/к до 65 и 97 кг. 1/4 финала
    19:15 – в/к до 65 кг. Полуфинал
    19:35 – в/к до 97 кг. Полуфинал
    20:30 – в/к до 74 кг. Схватка за третье место
    20:55 – в/к до 74 кг. Финал
    21:05 — в/к до 125 кг. Схватка за третье место
    21:30 — в/к до 125 кг. Финал
  • 11 августа
    12:00 – в/к до 65 и 97 кг. Утешительный турнир
    13:00 – в/к до 65 кг. Финал
    13:35 – в/к до 97 кг. Схватка за третье место
    14:00 – в/к до 97 кг. Финал

Соревнования пройдут на «Гран-Пале-Эфемер». Российские спортсмены отказались от участия в борцовском турнире.

Материалы по теме
Фото
Бывшая российская теннисистка пожаловалась на условия проживания в деревне Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android