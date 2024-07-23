Греко-римская борьба, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по греко-римской борьбе.
- 5 августа
16:00 – в/к до 60 и 130 кг. 1/8 финала
17:20 – в/к до 60 и 130 кг. 1/4 финала
22:00 – в/к до 60 кг. Полуфинал
22:20 — в/к до 130 кг. Полуфинал
- 6 августа
12:00 – в/к до 60 и 130 кг. Утешительный турнир
12:30 — в/к до 77 и 97 кг. 1/8 финала
13:50 — в/к до 77 и 97 кг. 1/4 финала
19:15 — в/к до 77 кг. Полуфинал
19:35 — в/к до 97 кг. Полуфинал
20:30 – в/к до 60 кг. Схватка за третье место
20:55 – в/к до 60 кг. Финал
21:05 – в/к до 130 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 130 кг. Финал
- 7 августа
12:00 – в/к до 77 и 97 кг. Утешительный турнир
12:30 – в/к до 67 и 87 кг. 1/8 финала
13:50 – в/к до 67 и 87 кг. 1/4 финала
19:15 — в/к до 67 кг. Полуфинал
19:35 — в/к до 87 кг. Полуфинал
20:30 – в/к до 77кг. Схватка за третье место
20:55 – в/к до 77 кг. Финал
21:05 – в/к до 97 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 97 кг. Финал
- 8 августа
12:00 – в/к до 67 и 87 кг. Утешительный турнир
20:30 – в/к до 67 кг. Схватка за третье место
20:55 – в/к до 67 кг. Финал
21:05 – в/к до 87 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 87 кг. Финал
Соревнования пройдут на «Гран-Пале-Эфемер». Российские спортсмены отказались от участия в борцовском турнире.
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