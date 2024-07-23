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Экс-россиянку Куличенко попросили удалить аккаунт на Onlyfans — Greek City Times

Экс-россиянку Куличенко попросили удалить аккаунт на Onlyfans — Greek City Times
Елена Куличенко
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Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко имеет аккаунт на Onlyfans. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на eReportaz. Там уточнили, что ныне кипрской спортсменке предложили удалиться с платформы, но она ответила отказом.

Сообщается, что на странице Куличенко присутствует контент обнажённого характера. Адвокаты спортсменки заявили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта и на кадрах нет легкоатлетки.

Ранее стало известно, что Елене Куличенко доверили нести знамя Кипра на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.

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