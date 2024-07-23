Журова: переживаю за Париж — помню, как тяжело нам далось проведение Игр

Депутат Государственной Думы Светлана Журова рассказала, что переживает за организаторов Олимпиады-2024. Спортсменка вспомнила собственный опыт организации Сочи-2014.

«Олимпиада не потеряла свою значимость. Это касается только нас, а все остальные почувствуют праздник. Заметят только, что нет сильных соперников в ряде дисциплин. Я переживаю за Париж, потому что помню, как тяжело нам далось проведение Игр. Желаю только удачи, чтобы они справились. Это же мировой праздник. Ни в коем случае нельзя желать им, чтобы ничего не получилось. Пусть всё будет хорошо. Для других ребят, которые мечтали туда поехать, это праздник. Спортсмены готовились, это самые важные соревнования в их жизни.

Мы понимаем, что это политика. Но не надо лишать спортсменов самого важного соревнования в их жизни. Если кто-то понимает, что всё политизировано, свою позицию МОК надо высказывать после Олимпиады», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.