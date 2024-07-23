Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской волейбольный турнир. 12 сборных будут разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.
В группе A сыграют сборные Франции, Словении, Канады и Сербии. Группу В составили команды Бразилии, Польши, Италии и Египта. Волейболисты из Японии, США, Аргентины и Германии вошли в квартет С.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей мужского волейбольного турнира на Играх-2024.
27 июля (время начала матчей — московское):
- 10:00. Япония — Германия.
- 14:00. Италия — Бразилия.
- 18:00. Польша — Египет.
- 22:00. США — Аргентина.
28 июля:
- 18:00. Франция — Сербия.
- 22:00. Словения — Канада.
30 июля:
- 10:00. Италия - Египет.
- 14:00. США — Германия.
- 18:00. Словения - Сербия.
- 22:00. Франция — Канада.
31 июля:
- 10:00. Польша — Бразилия.
- 10:00. Япония - Аргентина.
2 августа:
- 10:00. Аргентина — Германия.
- 14:00. Бразилия — Египет.
- 18:00. Франция — Словения.
- 22:00. Япония — США.
3 августа:
- 18:00. Польша — Италия.
- 22:00. Канада — Сербия.
5 августа:
- 10:00. 1/4 финала.
- 14:00. 1/4 финала.
- 18:00. 1/4 финала.
- 22:00. 1/4 финала.
7 августа:
- 17:00. Полуфинал.
- 21:00. Полуфинал.
9 августа:
- 17:00. Матч за третье место.
11 августа:
- 14:00. Финал.
Действующим олимпийским чемпионом является сборная Франции, в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио в пяти сетах обыгравшая Россию.