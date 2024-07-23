Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской волейбольный турнир. 12 сборных будут разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.

В группе A сыграют сборные Франции, Словении, Канады и Сербии. Группу В составили команды Бразилии, Польши, Италии и Египта. Волейболисты из Японии, США, Аргентины и Германии вошли в квартет С.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей мужского волейбольного турнира на Играх-2024.

27 июля (время начала матчей — московское):

10:00. Япония — Германия.

14:00. Италия — Бразилия.

18:00. Польша — Египет.

22:00. США — Аргентина.

28 июля:

18:00. Франция — Сербия.

22:00. Словения — Канада.

30 июля:

10:00. Италия - Египет.

14:00. США — Германия.

18:00. Словения - Сербия.

22:00. Франция — Канада.

31 июля:

10:00. Польша — Бразилия.

10:00. Япония - Аргентина.

2 августа:

10:00. Аргентина — Германия.

14:00. Бразилия — Египет.

18:00. Франция — Словения.

22:00. Япония — США.

3 августа:

18:00. Польша — Италия.

22:00. Канада — Сербия.

5 августа:

10:00. 1/4 финала.

14:00. 1/4 финала.

18:00. 1/4 финала.

22:00. 1/4 финала.

7 августа:

17:00. Полуфинал.

21:00. Полуфинал.

9 августа:

17:00. Матч за третье место.

11 августа:

14:00. Финал.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Франции, в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио в пяти сетах обыгравшая Россию.