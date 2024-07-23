AS — об ОИ-2024: почти полное отсутствие россиян оставляет огромное количество медалей

Испанское спортивное издание AS накануне старта Олимпиады-2024 задалось вопросом, кому достанутся медали, которые ранее завоёвывали российские спортсмены.

Там отметили, что на трёх предыдущих летних Олимпиадах сборная России в совокупности завоевала 205 наград. На Играх-2012 в Лондоне (Великобритания) их было 68, ОИ-2016 в Рио (Бразилия) принесли россиянам 56 медали, а Олимпиада-2020 в Токио (Япония) ознаменовалась 71 российской медалью. Больше всего медалей освободилось в плавании, спортивной гимнастике, борьбе, фехтовании и боксе, считают испанские журналисты.

Напомним, Олимпиада в Париже откроется 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.