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НОК Палестины обратился к МОК с просьбой отстранить Израиль от Олимпиады-2024

НОК Палестины обратился к МОК с просьбой отстранить Израиль от Олимпиады-2024
Томас Бах
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Национальный олимпийский комитет Палестины обратился в МОК с требованием отстранить от Олимпиады-2024 в Париже сборную Израиля. Соответствующее письмо было направлено главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху и главе ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает L'Équipe.

СМИ приводит подробности обращения. Палестина считает, что МОК и ФИФА ранее отстранили российских спортсменов якобы из-за нарушения олимпийского перемирия. Там считают, что аналогичные меры нужно применить и в отношении Израиля, который пренебрёг давней традицией.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Израиль представлен на Играх 88 спортсменами.

Напомним, российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе и в количестве 15 человек, которых допустил МОК.

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