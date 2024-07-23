Пляжный волейбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской турнир по пляжному волейболу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей мужского волейбольного турнира на Играх-2024. Время начала матчей — московское.

27 июля: 16:00, 20:00 — игры предварительного раунда.

28 июля: 00:00, 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.

29 июля: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.

30 июля: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.

31 июля: 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 22:00 — игры предварительного раунда.

1 августа: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.

2 августа: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.

3 августа: 11:00, 13:00, 18:00 — игры предварительного раунда, 22:00 — утешительный раунд.

4 августа: 00:00 — утешительный раунд, 11:00, 19:00, 23:00 — 1/8 финала.

5 августа: 11:00, 14:00, 15:00, 22:00, 23:00 — 1/8 финала.

6 августа: 22:00, 23:00 — 1/4 финала.

7 августа: 18:00, 19:00 — 1/4 финала.

8 августа: 22:00, 23:00 — полуфиналы.

10 августа: 22:00 — матч за третье место, 23:30 — финал.