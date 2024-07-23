Пляжный волейбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской турнир по пляжному волейболу.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей мужского волейбольного турнира на Играх-2024. Время начала матчей — московское.
27 июля: 16:00, 20:00 — игры предварительного раунда.
28 июля: 00:00, 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.
29 июля: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.
30 июля: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.
31 июля: 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 22:00 — игры предварительного раунда.
1 августа: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.
2 августа: 11:00, 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 — игры предварительного раунда.
3 августа: 11:00, 13:00, 18:00 — игры предварительного раунда, 22:00 — утешительный раунд.
4 августа: 00:00 — утешительный раунд, 11:00, 19:00, 23:00 — 1/8 финала.
5 августа: 11:00, 14:00, 15:00, 22:00, 23:00 — 1/8 финала.
6 августа: 22:00, 23:00 — 1/4 финала.
7 августа: 18:00, 19:00 — 1/4 финала.
8 августа: 22:00, 23:00 — полуфиналы.
10 августа: 22:00 — матч за третье место, 23:30 — финал.