В Испании назвали количество медалей, которое сборная должна завоевать на Олимпиаде-2024

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Испании Алехандро Бланко назвал количество медалей, которая сборная должна завоевать на Олимпиаде-2024.

«Предыдущие результаты испанских спортсменов являются одними из лучших в истории, и, проанализировав их, выслушав тренеров, федерации, мы отправились в Париж с чёткими целями. Мы должны улучшить свои показатели в 22 медали образца Барселоны-1992. Но, что бы ни случилось, я не перестану восхищаться тем, что сделали испанские спортсмены за последние три года. Это было впечатляюще.

Мои слова берутся не из пустого места. У нас есть возможность выступить хорошо, это уже было продемонстрировано на чемпионатах Европы и мира», — приводит слова Бланко Mundo Deportivo.