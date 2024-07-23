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Глава НОК Испании — о Надале: он проделал фантастическую работу, чтобы быть на Олимпиаде

Глава НОК Испании — о Надале: он проделал фантастическую работу, чтобы быть на Олимпиаде
Рафаэль Надаль
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Испании Алехандро Бланко отметил стремление теннисиста Рафаэля Надаля попасть на Олимпиаду-2024.

«Надаль – великий кумир олимпийского движения. Работа, которую он проделал для участия в Играх, просто фантастическая. Мы должны поблагодарить его за это.

Если и будет какая-то символическая фотография с этой Олимпиады, то с парой Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. Это отражение испанского тенниса, который сейчас переживает фантастические времена», — приводит слова Бланко Mundo Deportivo.

Напомним, 21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

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