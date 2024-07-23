В Париже набраны все агенты службы безопасности на ОИ-2024

Префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом подтвердил, что набор агентов службы безопасности завершён. Это была одна из многих задач при организации Олимпийских игр 2024 года.

«У нас было 1000 наборов в неделю, примерно 150-200 в день. Мы закончили. Государство выделило € 68 млн на обучение более 26 000 человек в Иль-де-Франс. Были мобилизованы 122 агентства по трудоустройству. Они обзвонили более 200 000 соискателей. Эта задача по обучению и найму теперь завершена. Насколько мы можем судить, наша миссия выполнена успешно», — приводит слова Гийома RMC Sport.

Напомним, Олимпиада в Париже откроется 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.