Анастасия Мыскина рассказала об атмосфере, которая царит в Олимпийской деревне

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась воспоминаниями о жизни в Олимпийской деревне во время Олимпиады.

«Олимпиада и Олимпийская деревня – это «движ», абсолютно другая спортивная планета, где представители разных видов могут встретиться, познакомиться, общаться, болеть друг за друга. Все объединяются, и это незабываемое впечатление.

Самая смешная история: однажды на Олимпийских играх у теннисистов не было в доме телевизора. Нам сказали: «У вас всё хорошо с финансовым положением, идите и купите сами».

В Рио я была уже в роли тренера. Мы вместе с Евгенией Александровной Манюковой прилетели раньше, чем вся команда, и нам пришлось самим мыть полы, потому что они были безумно грязные», — сказала Мыскина в эфире «Матч ТВ».