Британские спортсмены пройдут реабилитацию после ОИ, составленную по армейской программе

По окончании Олимпийских игр в Париже британским спортсменам будут предложены консультации в стиле военной декомпрессии, чтобы помочь им оправиться от «послеигрового синдрома».

Всем 327 спортсменам из Великобритании предложены беседы со специалистами по психическому здоровью, чтобы помочь им прийти в себя.

29-летний пловец Адам Пити, завоевавший золото на дистанции 100 метров брассом на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021 году, ранее рассказывал, что чувствовал себя «потерянным» после окончания Игр. Он надеется на третье золото в Париже.

«После Рио я пережил очень тяжёлый постолимпийский период. Я не знал, что с собой делать; я достиг своей абсолютной мечты, и Рио — это было время моей жизни, но никто не готовит тебя к тому, что случится потом», — приводит слова Пити Archive.