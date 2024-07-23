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Британские спортсмены пройдут реабилитацию после ОИ, составленную по армейской программе

Британские спортсмены пройдут реабилитацию после ОИ, составленную по армейской программе
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По окончании Олимпийских игр в Париже британским спортсменам будут предложены консультации в стиле военной декомпрессии, чтобы помочь им оправиться от «послеигрового синдрома».

Всем 327 спортсменам из Великобритании предложены беседы со специалистами по психическому здоровью, чтобы помочь им прийти в себя.

29-летний пловец Адам Пити, завоевавший золото на дистанции 100 метров брассом на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021 году, ранее рассказывал, что чувствовал себя «потерянным» после окончания Игр. Он надеется на третье золото в Париже.

«После Рио я пережил очень тяжёлый постолимпийский период. Я не знал, что с собой делать; я достиг своей абсолютной мечты, и Рио — это было время моей жизни, но никто не готовит тебя к тому, что случится потом», — приводит слова Пити Archive.

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