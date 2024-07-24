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Алекс де Минор рассказал о своих переживаниях перед Олимпиадой

Алекс де Минор рассказал о своих переживаниях перед Олимпиадой
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Париже.

«Наконец-то я смогу представлять Австралию на Олимпийских играх — это просто мечта. Я очень переживаю, когда играю за свою страну и ношу зелёно-золотую форму, так что это ещё один особенный момент моей жизни.

На Олимпиаде всё будет происходить в трёх сетах. Нет никаких причин, по которым я не смогу показать хороший результат», — приводит слова де Минора Reuters.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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