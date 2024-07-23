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Главе МОК рекомендовали отложить решение о переизбрании до окончания ОИ-2024

Главе МОК рекомендовали отложить решение о переизбрании до окончания ОИ-2024
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Главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху было рекомендовано отложить решение о переизбрании до окончания Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Как известно, около месяца назад исполком МОК обсудил возможное решение президента переизбираться на свой пост. Очевидно, что время такого решения может вызвать высокий риск затмить Олимпиаду и саму предвыборную кампанию. Таким образом, президенту МОК было рекомендовано отложить такое решение до окончания Игр в Париже», — заявил председатель комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по этике Пан Ги Мун.

Напомним, Бах возглавляет МОК с 2013 года.

Олимпиада в Париже откроется 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

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Новости. Олимпиада 2024
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