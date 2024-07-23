Министр спорта Франции рассказала, как чувствует себя после заплыва в Сене перед ОИ-2024

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала, как чувствует себя после заплыва в реке Сене, пригодность которой для плавания до сих пор ставится под сомнение в преддверии Олимпиады.

«Замечательно, замечательно. Никаких побочных эффектов, никаких последствий… Всё хорошо, никаких высыпаний», — сообщила Амели Удеа-Кастера в эфире радиостанции France Inter.

После министра спорта в Сене искупалась и мэр Парижа Анн Идальго. Вместе с ней в заплыве приняли участие глава оргкомитета парижских Игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом.

Напомним, Олимпиада в Париже откроется 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.