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Новости спорта 23 июля: Соболев Спартак отстранение, Сафонов ПСЖ лицо гематома, Олимпиада в Париже, Фернандес Зенит трансферы РПЛ

«Спартак» отстранил Соболева, Сафонову разбили бровь на тренировке «ПСЖ». Главное к вечеру
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«Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой, Марио Фернандес уйдёт из «Зенита», а Матвей Сафонов получил первое повреждение в «ПСЖ» — россиянину разбили бровь на тренировке. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 июля.

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