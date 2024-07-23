«Спартак» отстранил Соболева, Сафонову разбили бровь на тренировке «ПСЖ». Главное к вечеру
«Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой, Марио Фернандес уйдёт из «Зенита», а Матвей Сафонов получил первое повреждение в «ПСЖ» — россиянину разбили бровь на тренировке. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 июля.
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