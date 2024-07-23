Пляжный волейбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский турнир по пляжному волейболу. 12 сборных будут разбиты на три подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.

28 июля, воскресенье

Группа C. 10:00. Италия — Доминиканская Республика

Группа B. 14:00. Польша — Япония

29 июля, понедельник

Группа C. 10:00. Турция — Нидерланды

Группа В. 14:00. Бразилия — Кения

Группа А. 18:00. США — Китай

Группа А. 22:00. Франция — Сербия

31 июля, среда

Группа А. 18:00. США — Сербия

Группа В. 22:00. Польша — Кения

1 августа, четверг

Группа С. 10:00. Турция — Доминиканская Республика

Группа В. 14:00. Бразилия — Япония

Группа С. 18:00. Италия — Нидерланды

Группа А. 22:00. Франция — Китай

3 августа, суббота

10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика

14:00. Япония — Кения

4 августа, воскресенье

10:00. Италия — Турция

14:00. Франция — США

18:00. Китай — Сербия

22:00. Бразилия — Польша

Четвертьфинальные матчи состоятся 6 августа. Полуфиналы назначены на 8 августа. Матч за третье место пройдёт 10 августа, а финал — 11-го.