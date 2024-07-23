Пляжный волейбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт женский турнир по пляжному волейболу. 12 сборных будут разбиты на три подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.
28 июля, воскресенье
Группа C. 10:00. Италия — Доминиканская Республика
Группа B. 14:00. Польша — Япония
29 июля, понедельник
Группа C. 10:00. Турция — Нидерланды
Группа В. 14:00. Бразилия — Кения
Группа А. 18:00. США — Китай
Группа А. 22:00. Франция — Сербия
31 июля, среда
Группа А. 18:00. США — Сербия
Группа В. 22:00. Польша — Кения
1 августа, четверг
Группа С. 10:00. Турция — Доминиканская Республика
Группа В. 14:00. Бразилия — Япония
Группа С. 18:00. Италия — Нидерланды
Группа А. 22:00. Франция — Китай
3 августа, суббота
10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика
14:00. Япония — Кения
4 августа, воскресенье
10:00. Италия — Турция
14:00. Франция — США
18:00. Китай — Сербия
22:00. Бразилия — Польша
Четвертьфинальные матчи состоятся 6 августа. Полуфиналы назначены на 8 августа. Матч за третье место пройдёт 10 августа, а финал — 11-го.