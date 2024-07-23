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Художественная гимнастика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Художественная гимнастика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт соревнования по художественной гимнастике.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по художественной гимнастике на Играх-2024.

8 августа, четверг
11:00. Личное первенство. Квалификация
16:00. Личное первенство. Квалификация

9 августа, пятница
11:00. Групповые соревнования. Квалификация
12:15. Групповые соревнования. Квалификация
15:30. Личное первенство. Финал

10 августа, пятница
15:00. Групповые соревнования. Финал

Напомним, Олимпийскые игры в Париже откроются 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

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