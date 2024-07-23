Прыжки на батуте, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдут соревнования по прыжкам на батуте.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по прыжкам на батуте на Играх-2024.
2 августа, пятница:
- 13:00 мск — Женщины. Квалификация;
- 14:50 мск — Женщины. Финал;
- 19:00 мск — Мужчины. Квалификация;
- 20:45 мск — Мужчины. Финал.
Действующей чемпионкой среди женщин является китайская спортсменка Чжу Cюэин с результатом 56.635. Среди мужчин чемпион — представитель Беларуси Иван Литвинович с результатом 61.715.
Напомним, Олимпийские игры в Париже откроются 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.