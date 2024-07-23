Дзюдо, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдут соревнования по дзюдо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по дзюдо на Играх-2024.

27 июля, суббота

Женщины до 48 кг;

Мужчины до 60 кг.

28 июля, воскресенье

Женщины до 52 кг;

Мужчины до 66 кг.

29 июля, понедельник

Женщины до 57 кг;

Мужчины до 73 кг.

30 июля, вторник

Женщины до 63 кг;

Мужчины до 81 кг.

31 июля, среда

Женщины до 70 кг;

Мужчины до 90 кг.

1 августа, четверг

Женщины до 78 кг;

Мужчины до 100 кг.

2 августа, пятница

Женщины свыше 78 кг;

Мужчины свыше 100 кг.

3 августа, суббота

Командный микст.

Напомним, Олимпийскые игры в Париже откроются 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.