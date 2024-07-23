Дзюдо, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдут соревнования по дзюдо.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по дзюдо на Играх-2024.
27 июля, суббота
- Женщины до 48 кг;
- Мужчины до 60 кг.
28 июля, воскресенье
- Женщины до 52 кг;
- Мужчины до 66 кг.
29 июля, понедельник
- Женщины до 57 кг;
- Мужчины до 73 кг.
30 июля, вторник
- Женщины до 63 кг;
- Мужчины до 81 кг.
31 июля, среда
- Женщины до 70 кг;
- Мужчины до 90 кг.
1 августа, четверг
- Женщины до 78 кг;
- Мужчины до 100 кг.
2 августа, пятница
- Женщины свыше 78 кг;
- Мужчины свыше 100 кг.
3 августа, суббота
- Командный микст.
Напомним, Олимпийскые игры в Париже откроются 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.
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