Во Франции наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом перед началом Олимпиады

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что во Франции наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом перед началом Олимпийских игр — 2024, которые состоятся в Париже.
Стоит отметить, что при этом о повышенной нагрузке на медицинские учреждения не сообщается.
Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт рассказал, за кем он будет следить на предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже.