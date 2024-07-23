Британская олимпийская чемпионка отказалась от ОИ-2024 из-за видео с её участием

Самая титулованная олимпийская чемпионка Великобритании по конному спорту Шарлотта Дюжарден отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за видео, в отношении которого ведётся расследование со стороны Британской федерации конного спорта и британской выездки.

«То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно, и в тот момент я должна была подать лучший пример», — приводит слова Дюжарден The Telegraph.

Сообщается, что видео было снято четыре года назад, на нём спортсменка несколько раз хлещет лошадь по ногам.

Дюжарден является обладательницей трёх золотых олимпийских медалей (командная и личная выездка на ОИ в Лондоне в 2012 году и личная выездка в Рио-де-Жанейро в 2016 году). На Играх в Бразилии она также завоевала серебро, а на Олимпиаде в Токио — две бронзовые награды.