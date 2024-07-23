Во Франции обеспокоены ИИ для ОИ, которые непропорционально нацелены на расовые группы

Во Франции усиливают меры безопасности в преддверии Олимпиады в Париже. Одна из мер по обеспечению безопасности включает технологии массового наблюдения с использованием искусственного интеллекта для выявления подозрительного поведения.

«Французская полиция непропорционально часто преследует людей по признаку расы и этнической принадлежности, особенно молодых арабских и чернокожих мужчин и мальчиков. Этническое профилирование французской полицией во время проверок документов было подробно задокументировано и осуждено национальными и международными органами по правам человека и группами гражданского общества», — написала Human Rights Watch в недавнем отчёте.

Напомним, Олимпиада в Париже откроется 26 июля. Российский спорт представлен во Франции в лице 15 спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.