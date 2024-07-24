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В МОК ответили на просьбу об отстранении Израиля от Олимпиады

В МОК ответили на просьбу об отстранении Израиля от Олимпиады
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу просьбы об отстранении Израиля от Олимпиады-2024.

«Позиция МОК предельно ясна. У нас есть два национальных олимпийских комитета, и в этом разница с миром политики. Оба живут в условиях мирного сосуществования. Олимпийские игры — это не соревнование между странами, а соревнование между спортсменами, назначенными национальными олимпийскими комитетами.

Если бы мы ввязались в политическую дискуссию о войнах и конфликтах, то на церемонии открытия в пятницу у нас могло бы быть 100 национальных олимпийских комитетов, а не 206, потому что в мире много конфликтов и войн», — приводит слова Баха Globo.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Израиль представлен на Играх 88 спортсменами.

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