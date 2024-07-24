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В МОК выступили с заявлением о сроке изменения смены гражданства в отношении россиян

В МОК выступили с заявлением о сроке изменения смены гражданства в отношении россиян
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Главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об изменении трёхлетнего срока для смены спортивного гражданства в отношении российских атлетов из-за отстранения Олимпийского комитета России.

«У нас на каждых Олимпийских играх происходит смена гражданства. Если говорить о спортсменах, которые участвовали в соревнованиях за Россию, то для смены гражданства предусмотрен трёхлетний срок. Деятельность Олимпийского комитета России временно приостановлена, таким образом, в этих случаях исполком МОК заменил это решение без согласия Олимпийского комитета России на своё», — приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, 12 октября 2023 года МОК временно отстранил ОКР от членства в организации. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. 23 февраля 2024-го CAS отклонил апелляцию ОКР на это решение МОК, заявив, что исполком международной организации не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.

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