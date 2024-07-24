37-летняя Веснина высказалась о своём участии в пятой Олимпиаде

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась эмоциями от заселения в олимпийскую деревню в Париже. 37‑летняя Веснина выступит на Олимпийских играх — 2024 в парном разряде с Екатериной Александровой.

«Ну, здравствуй вновь, картонная кровать. Моя пятая Олимпиада. В это трудно поверить даже мне самой. Как будто вчера был Пекин‑2008, а уже Париж‑2024», — написала Веснина в социальной сети.

Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и серебряный призёр Игр в Токио в миксте. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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