Регби, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей 24 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской турнир по регби-7. В группе A сыграют сборные Новой Зеландии, Ирландии, ЮАР и Японии, в группу B попали Аргентина, Австралия, Самоа, Кения. Группу C составили национальные команды Фиджи, Франции, США и Уругвая. Соревнования регбистов начнутся сегодня, 24 июля, до официального открытия Олимпиады в Париже.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей регбийного турнира 24 июля (время начала — московское).

Группа B, 16:30 — Австралия — Самоа

Группа В, 17:00 — Аргентина — Кения

Группа С, 17:30 — Франция — США

Группа С, 18:00 — Фиджи — Уругвай

Группа А, 18:30 — Ирландия — ЮАР

Группа А, 19:00 — Новая Зеландия — Япония

Группа В, 20:00 — Австралия — Кения

Группа В, 20:30 — Аргентина — Самоа

Группа С, 21:00 — Франция — Уругвай

Группа С, 21:30 — Фиджи — США

Группа А, 22:00 — Ирландия — Япония

Группа А, 22:30 — Новая Зеландия — ЮАР