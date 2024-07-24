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Во Франции арестовали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады-2024

Во Франции арестовали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады-2024
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Во Франции арестовали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады 2024. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Уточняется, что подозреваемый 1984 года рождения. Накануне нарушителя порядка заключили под стражу, а прокуратурой Парижа ему уже предъявлены обвинения в разведке в пользу иностранной державы с целью разжигания вражды во Франции.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил в нейтральном статусе 15 российских спортсменов. Накануне Игр французские власти запретили российским журналистам освещать соревнования из соображений безопасности, а МОК отказался комментировать это решение.

Ранее испанское спортивное издание AS накануне старта Олимпиады-2024 задалось вопросом, кому достанутся медали, которые ранее завоёвывали российские спортсмены.

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