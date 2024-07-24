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Кафельников рассказал о дополнительном давлении на ОИ-2024 из-за малого количества россиян

Кафельников рассказал о дополнительном давлении на ОИ-2024 из-за малого количества россиян
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Бывший теннисист Евгений Кафельников ответил на вопрос о дополнительном давлении на Олимпийских играх — 2024 из-за малого количества россиян.

— На Олимпийских играх Россия всегда была представлена в большом составе. В Париже будет 15 российских атлетов, половина из которых — теннисисты. Это создаст дополнительное давление?

— Нет. Спортсмены находятся в такой ситуации уже продолжительный период времени, поэтому для них это абсолютно стандартная ситуация, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Евгений Кафельников — олимпийский чемпион Сиднея-2000.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».

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