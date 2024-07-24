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Новак Джокович не будет жить в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии

Новак Джокович не будет жить в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии
Новак Джокович
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Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович не будет жить в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии. Спортсмен хочет сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде и меньше отвлекаться, как это было в Токио-2020.

«Мы ожидаем, что Новак прибудет в ближайшие дни, хотя он не будет останавливаться у нас на вилле», — приводит слова члена сербской делегации Relevo.

Ранее стало известно, что сербский спортсмен готовится к Играм на грунтовых кортах в Черногории. Несколько дней назад он провёл тренировку со 129-й ракеткой мира в парном разряде шведским теннисистом Филипом Бергеви. Швед поделился фотографией с Новаком.

Отметим, что серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года. Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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