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Лёгкая атлетика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по лёгкой атлетике.

  • 1 августа
    8:30 — Спортивная ходьба. 20 км (м).
    10:20 — Спортивная ходьба. 20 км (ж).
  • 2 августа
    11:05 — Десятиборье (м).
    11:10 — Метание молота (м), прыжки в высоту (ж), 1500 м (м), квалификация.
    11:35 — 100 м (ж), предварительный раунд.
    19:10 — 5000 м (ж), забеги, тройной прыжок (ж), метание диска (ж), толкание ядра (м), квалификация. Микст эстафета 4x400 м, забеги. 800 м (ж), забеги.
    22:20 — 10000 м (м), финал.
  • 3 августа
    11:05 — Десятиборье (м). Прыжки с шестом (м), квалификация. 100 м (м), предварительные забеги. 800 м (ж), утешительные забеги.
    20:15 — 1500 м (м), утешительные забеги. Толкание ядра (м), финал. 100 м (ж), полуфинал. Тройной прыжок (ж), финал. Микст эстафета 4x400 м, финал. 100 м (ж), финал. Десятиборье (м), финал.
  • 4 августа
    11:05 — 1500 м с препятствиями (ж), предварительный раунд. Метание молота (ж), квалификация. 200 м (ж), предварительный раунд. Прыжки в длину (м), квалификация. 110 м с/б (м), предварительный раунд. 400 м (ж), предварительный раунд.
    20:05 — 400 м (м), предварительный раунд. Прыжки в высоту (ж), финал. 100 м (м), полуфинал и финал. Метание молота (м), финал. 800 м (ж), полуфинал. 1500 м (м), полуфинал.
  • 5 августа
    11:05 — 400 м с/б (м), предварительный раунд. Метание диска (м), квалификация. Прыжки с шестом (ж), квалификация. 400 м с/б (ж), утешительные забеги. 400 м (м), утешительные забеги. 400 м (ж), предварительный раунд.
    20:00 — Прыжки с шестом (м), финал. 3000 м с препятствиями (м), предварительный раунд. 200 м (м), предварительный раунд. Метание диска (ж), финал. 200 м (ж), полуфинал. 5000 м (ж), финал. 800 м (ж), финал.
  • 6 августа
    11:05 — 1500 м (ж), предварительный раунд. Метание копья (м), квалификация. 110 м с/б, утешительные забеги. Прыжки в длину (ж), квалификация. 400 м (ж), утешительные забеги. 400 м с/б, утешительные забеги. 200 м (м), утешительные забеги.
    20:35 — 400 м (м), полуфинал. Метание молота (ж), финал. 400 м с/б (ж), полуфинал. Прыжки в длину (м), финал. 1500 м (м), финал. 3000 м с препятствиями (ж), финал. 200 м (ж), финал.
  • 7 августа
    8:30 — Микст эстафета по марафонской ходьбе. Финал
    11:05 — Прыжки в высоту (м), квалификация. 100 м с/б (ж), предварительный раунд. Метание копья (ж), квалификация. 5000 м (м), предварительный раунд. 800 м (м), предварительный раунд. 1500 м (ж), утешительные забеги.
    20:00 — Прыжки с шестом (ж), финал. 110 м с/б (м), полуфинал. Тройной прыжок (м), квалификация. 400 м с/б (м), полуфинал. 200 м (м), полуфинал. Метание диска (м), финал. 400 м (ж), полуфинал. 400 м (м), финал. 3000 м с препятствиями (м), финал.
  • 8 августа
    11:05 — Семиборье (ж), Толкание ядра (ж), квалификация. 100 м с/б (ж), квалификация. Эстафеты 4×100 м (м и ж), предварительный раунд. 800 м (м), утешительные забеги.
    20:30 — 1500 м (ж), полуфинал. Семиборье (ж). Прыжки в длину (ж), финал. Метание копья (м), финал. 200 м (м), финал. 400 м с/б (ж), финал. 110 м с/б (м), финал.
  • 9 августа
    11:05 — Семиборье (ж). Эстафеты 4×400 м (м и ж), предварительный раунд. 800 м (м), полуфинал. 100 м с/б (ж), полуфинал.
    20:30 — Эстафеты 4×100 м (м и ж), финалы. Толкание ядра (ж), финал. 400 м (ж), финал. Тройной прыжок (м), финал. Семиборье (ж), финал. 10000 м (ж), финал. 400 м с/б (м), финал.
  • 10 августа
    9:00 — Марафон (м), финал.
    20:10 — Прыжки в высоту (м), финал. 800 м (м), финал. Метание копья (ж), финал. 100 м с/б (ж), финал. 5000 м (м), финал. 1500 м (ж), финал. Эстафеты 4×400 м (м и ж), финалы.
  • 11 августа
    9:00 — Марафон (ж), финал.
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