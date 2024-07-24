«Выглядит так, будто какой‑то заговор произошёл». Чемпион ОИ Постригай — об Олимпиаде

Олимпийский чемпион в гребле на байдарке Юрий Постригай ответил на вопрос о возможном участии в Играх-2024 в Париже.

«Я поехал бы и поучаствовал, если бы была такая возможность, даже несмотря на то, что я уже выступал один раз. Второй раз не пустили: отстранили напарника. И мы могли тоже выиграть эту Олимпиаду. Если взять вот эти события с 2016 года, когда нас не пустили, до того, что сейчас происходит, выглядит так, как будто это какой‑то заговор произошёл (смеётся).

Для кого‑то это мечта детства. Ты не можешь от неё отказаться. Неважно, какие там события. Тебе хочется! Ты попал туда, тебя пустили, и ты идёшь как напролом, как будто у тебя шоры, ты ничего не видишь и идёшь. И за счёт твоих достижений вырастает другое поколение. Сейчас из‑за того, что нас не пускают на международные старты, мы начинаем терять суперребят, которые могли бы показать хорошие результаты на международном уровне», — сказал Постригай в эфире программы «Выше Олимпа» на телеканале «Матч ТВ».

На Олимпиаде‑2012 в Лондоне Постригай и Александр Дьяченко стали первыми олимпийскими чемпионами в истории России (с 1992 года) на байдарках‑двойках.