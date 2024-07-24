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Mundo Deportivo не включило россиян в топ-10 спортсменов, которые пропускают ОИ-2024

Mundo Deportivo не включило россиян в топ-10 спортсменов, которые пропускают ОИ-2024
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Авторитетное испанское издание Mundo Deportivo опубликовало топ-10 спортсменов, не участвующих на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В рейтинге нет ни одного россиянина.

Топ-10 спортсменов мира, пропускающих Олимпиаду-2024:

  1. Юлимар Рохас (лёгкая атлетика, Венесуэла) — олимпийская чемпионка 2020 года, четырёхкратная чемпионка мира в тройном прыжке. Пропускает ОИ из-за травмы ахилла.
  2. Элейн Томпсон-Хера (лёгкая атлетика, Ямайка) — пятикратная олимпийская чемпионка в беге на спринтерские дистанции, травма ахилла.
  3. Оксана Чусовитина (спортивная гимнастика, Узбекистан) — участница восьми Олимпиад, чемпионка Игр-1992, травма.
  4. Келвин Киптум (лёгкая атлетика, Кения) — рекордсмен мира в марафонском беге, в феврале этого года погиб в автокатастрофе.
  5. Мужская сборная Бразилии по футболу — двукратные чемпионы Олимпийских игр, не смогли пройти квалификацию.
  6. Мужская сборная Аргентины по баскетболу — вице-чемпионы Олимпийских игр, не прошли квалификацию.
  7. Кавай Леонард (баскетбол, США) — двукратный чемпион НБА, подготовка к новому сезону в НБА.
  8. Киллиан Мбаппе (футбол, Франция) — чемпион мира, по совместному решению с руководством своего клуба «Реал» (Мадрид).
  9. Мирея Бельмонте-Гарсия (плавание, Испания) — чемпионка мира и Олимпийских игр, не прошла квалификацию.
  10. Тадей Погачар (велоспорт, Словения) — трёхкратный победитель престижной многодневки «Тур де Франс», призёр Олимпийских игр, отказ.
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