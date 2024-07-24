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Тяжёлая атлетика, Олимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Тяжёлая атлетика, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по тяжёлой атлетике.

  • 7 августа
    16:00 — Мужчины. До 61 кг. Финал.
    20:30 — Женщины. До 49 кг. Финал.
  • 8 августа
    16:00 — Женщины. До 59 кг. Финал.
    20:30 — Мужчины. До 73 кг. Финал.
  • 9 августа
    16:00 — Мужчины. До 89 кг. Финал.
    20:30 — Женщины. До 71 кг. Финал.
  • 10 августа
    12:30 — Мужчины. До 102 кг. Финал.
    17:00 — Женщины. До 81 кг. Финал.
    21:30 — Мужчины. Свыше 102 кг. Финал.
  • 11 августа
    12:30 — Женщины. Свыше 81 кг. Финал.

Всего тяжелоатлеты на соревнованиях в Париже разыграют 10 комплектов наград.

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Игры во Франции завершатся 11 августа.

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