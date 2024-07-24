Тарпищев: Даниил Медведев не будет жить в деревне Олимпиады-2024

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не будет жить в Олимпийской деревне.

«Даня не будет жить в Олимпийской деревне. Он вместе со своими двумя тренерами будет в другом месте жить», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее об отказе жить в Олимпийской деревне сообщил вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Спортсмен хочет сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде и меньше отвлекаться, как это было в Токио-2020.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Помимо Медведева, на ОИ-2024 выступят Елена Веснина, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер.