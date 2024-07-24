Томас Бах рассказал, кто отвечает за участие осуждённого за педофилию ван де Вельде в ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал участие в Олимпиаде-2024 нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде, осуждённого за педофилию.

«Это вопрос Национального олимпийского комитета Нидерландов. Они принимают решение. Я не имею личной позиции по данному вопросу.

Все эти вопросы решает НОК страны, которую представляет спортсмен», — заявил глава Международного олимпийского комитета на пресс-конференции.

Напомним, в 2014 году ван де Вельде, специализирующийся в пляжном волейболе, познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребёнка. Нидерландец был приговорён к четырём годам тюремного заключения за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведён в Нидерланды, где был освобождён и вернулся в спорт в 2017 году.

На Играх в Париже ван де Вельде будет выступать в паре с Мэтью Иммерсом.